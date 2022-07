F1 | Toto Wolff | “Impossibile per noi vincere il Mondiale | ma lavoriamo per avvicinarci ai top”

(Di domenica 10 luglio 2022) Una conferma è arrivata dal GP d’Austria, undicesimo round del2022 di F1: la Mercedes non rompe praticamente mai. Nuovamente le due monoposto di Brackley hanno tagliato il traguardo, concludendo in terza e quarta posizione con Lewis Hamilton e George Russell, approfittando dei problemi di Carlos Sainz (rottura del motore) e di Sergio Perez (problema tecnico dopo un contatto con Russell in curva-4). E così si è replicato quanto si era già visto in passato, ovvero due monoposto che pur non svettando in termini di prestazione hanno fatto vedere grande consistenza. E’ di questo che ha parlato, Team Principal della Mercedes, ai microfoni di Sky Sport. “La nostra stagione è iniziata male e avevamo un secondo di ritardo rispetto ai top-team. Realisticamente, a meno che non ci siano ritiri in successione, non abbiamo modo ...

