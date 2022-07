F1, pagelle GP Austria: Charles Leclerc fenomenale, Hamilton e Verstappen irriducibili, stupisce Mick Schumacher (Di domenica 10 luglio 2022) Charles Leclerc vince e festeggia con pieno merito al termine del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori della Ferrari domina la scena, mette in riga rivali e acceleratore e precede gli ultimi due campioni del mondo, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Spunti a pioggia dopo la gara odierna. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della gara del Red Bull Ring. LE pagelle DEL GP D’Austria 2022 – F1 Charles Leclerc (Ferrari) 10 e lode: cosa aggiungere di più ad una prestazione simile? Parte bene e inizia subito a mettere sotto pressione Max Verstappen. Il DRS gli dà una buona mano e lui inizia ad attaccare l’olandese. ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)vince e festeggia con pieno merito al termine del Gran Premio d’, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori della Ferrari domina la scena, mette in riga rivali e acceleratore e precede gli ultimi due campioni del mondo, Maxe Lewis. Spunti a pioggia dopo la gara odierna. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara del Red Bull Ring. LEDEL GP D’2022 – F1(Ferrari) 10 e lode: cosa aggiungere di più ad una prestazione simile? Parte bene e inizia subito a mettere sotto pressione Max. Il DRS gli dà una buona mano e lui inizia ad attaccare l’olandese. ...

