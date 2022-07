F1, la Ferrari di Leclerc vince in Austria. Paura per Sainz: la vettura in fiamme, incolume – Il video (Di domenica 10 luglio 2022) Trionfa il Ferrarista Charles Leclerc al Gp d’Austria di Formula 1. Dietro di lui Verstappen e Hamilton. Sul podio avrebbe potuto esserci anche l’altro pilota del cavallino rampante Carlos Sainz, fresco di vittoria a Silverstone, ma al 58esimo dei 71 giri al RedBull Ring di Spielberg la sua auto è stata avvolta dalle fiamme dopo un problema al motore, come varie altre volte è successo in questa stagione. «No no no!» ha detto il Ferrarista via radio vedendo fuoco e fumo uscire dal motore della sua monoposto mentre preparava il sorpasso a Verstappen. Sono subito intervenuti i soccorsi e Sainz è riuscito a uscire dall’auto senza problemi. Leclerc: «Che Paura alla fine» Ha ringraziato il suo team Charles Leclerc ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) Trionfa ilsta Charlesal Gp d’di Formula 1. Dietro di lui Verstappen e Hamilton. Sul podio avrebbe potuto esserci anche l’altro pilota del cavallino rampante Carlos, fresco di vittoria a Silverstone, ma al 58esimo dei 71 giri al RedBull Ring di Spielberg la sua auto è stata avvolta dalledopo un problema al motore, come varie altre volte è successo in questa stagione. «No no no!» ha detto ilsta via radio vedendo fuoco e fumo uscire dal motore della sua monoposto mentre preparava il sorpasso a Verstappen. Sono subito intervenuti i soccorsi eè riuscito a uscire dall’auto senza problemi.: «Chealla fine» Ha ringraziato il suo team Charles...

