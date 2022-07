F1, GP Austria Spielberg 2022. Alonso: “Sesto posto alla portata, serve migliorare su affidabilità” (Di domenica 10 luglio 2022) “È un peccato, perché avremmo potuto lottare per il Sesto posto. Stavamo costruendo la miglior gara dell’anno, ma serve fare un passo avanti sull’affidabilità in vista della seconda metà di stagione“. Queste le parole di Fernando Alonso nell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport dopo il Gran Premio d’Austria 2022, undicesimo appuntamento del mondiale F1. Il pilota spagnolo dell’Alpine ha condotto una grande gara, rimontando dal fondo fino alla zona punti, e solo un ulteriore problema legato alle vibrazioni della sua monoposto gli hanno impedito di fare ancora meglio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) “È un peccato, perché avremmo potuto lottare per il. Stavamo costruendo la miglior gara dell’anno, mafare un passo avanti sull’in vista della seconda metà di stagione“. Queste le parole di Fernandonell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport dopo il Gran Premio d’, undicesimo appuntamento del mondiale F1. Il pilota spagnolo dell’Alpine ha condotto una grande gara, rimontando dal fondo finozona punti, e solo un ulteriore problema legato alle vibrazioni della sua monogli hanno impedito di fare ancora meglio. SportFace.

