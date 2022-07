F1, GP Austria: pole per Verstappen, seguono le due Ferrari (Di domenica 10 luglio 2022) I due piloti Ferrari duellano fra loro e lasciano il via libera al campione del mondo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 luglio 2022) I due pilotiduellano fra loro e lasciano il via libera al campione del mondo L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : F1, GP Austria: pole per Verstappen, seguono le due Ferrari - giosiana83 : RT @Eurosport_IT: VERSTAPPEN SI PRENDE SPRINT RACE E POLE! ?? Dopo la SR di Imola il pilota della Red Bull conquista anche la SR di Spielbe… - infoitsport : Verstappen si prende la pole al Gp d'Austria. Battaglia tra Leclerc e Sainz - F1ingenerale_ : F1 | GP Austria 2022 – Analisi passo gara sprint race: Verstappen vince e parte in pole - RadioTadino : RT @SkyTG24: F1, Gp d’Austria: Verstappen vince la Sprint race e partirà in pole. Poi Leclerc e Sainz -