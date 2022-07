F1, Gp Austria – Macchina, strategia, il fattore Leclerc: perché questa Ferrari (senza guai tecnici) può ancora puntare al Mondiale (Di domenica 10 luglio 2022) La risposta che la Ferrari sognava, dopo le polemiche divampate nel post gara a Silverstone. Non è l’arancione ma il rosso a trionfare a Zeltweg: non Carlos Sainz come in Inghilterra, ma è di Charles Leclerc la vittoria nel Gp d’Austria, in casa della Red Bull. Il monegasco rompe finalmente un digiuno che durava da oltre due mesi, quando chiuse indiscutibilmente davanti a tutti a Melbourne (con il secondo ritiro di stagione di Verstappen, oggi secondo). E ora le classifiche Piloti e Costruttori tornano a farsi aperte, lo sarebbero state ancora di più se non fosse per la Ferrari di Sainz ritiratasi nel finale, con lo spagnolo in piena lotta per superare Max Verstappen, prima del guasto che ha mandato a fuoco il motore della sua F1-75. Macchina perfetta, ma ennesima iella per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) La risposta che lasognava, dopo le polemiche divampate nel post gara a Silverstone. Non è l’arancione ma il rosso a trionfare a Zeltweg: non Carlos Sainz come in Inghilterra, ma è di Charlesla vittoria nel Gp d’, in casa della Red Bull. Il monegasco rompe finalmente un digiuno che durava da oltre due mesi, quando chiuse indiscutibilmente davanti a tutti a Melbourne (con il secondo ritiro di stagione di Verstappen, oggi secondo). E ora le classifiche Piloti e Costruttori tornano a farsi aperte, lo sarebbero statedi più se non fosse per ladi Sainz ritiratasi nel finale, con lo spagnolo in piena lotta per superare Max Verstappen, prima del guasto che ha mandato a fuoco il motore della sua F1-75.perfetta, ma ennesima iella per la ...

