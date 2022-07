F1 GP Austria 2022: Leclerc, Verstappen e Hamilton sotto investigazione (Di domenica 10 luglio 2022) Possibili colpi di scena in arrivo dal Gran Premio d’Austria 2022, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Tutto il podio, vale a dire Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton, è stato convocato dalla direzione gara per una possibile violazione dell’articolo 12.2.1 i) del regolamento, quello del regime di parco chiuso. Seguiranno aggiornamenti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Possibili colpi di scena in arrivo dal Gran Premio d’, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Tutto il podio, vale a dire Charles, Maxe Lewis, è stato convocato dalla direzione gara per una possibile violazione dell’articolo 12.2.1 i) del regolamento, quello del regime di parco chiuso. Seguiranno aggiornamenti. SportFace.

