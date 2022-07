F1, GP Austria 2022. Leclerc e Sainz vogliono rompere le uova nel paniere di Verstappen, ma c’è il rischio della frittata ferrarista (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo l’assaggio rappresentato dalla Sprint di ieri, quest’oggi l’autodromo di Spielberg sarà teatro del Gran Premio d’Austria di F1 vero e proprio. La mini-gara del sabato ha rispettato pedissequamente i pronostici, poiché Max Verstappen è passato per primo sotto la bandiera a scacchi davanti alle due Ferrari. Cosa aspettarci dal GP odierno? Francamente, sulla carta il risultato si annuncia molto simile. Dopotutto l’olandese sta dimostrando una superiorità sulla pista stiriana che sembra difficile da contenere. Charles Leclerc ieri ha dichiarato come la strategia di gestire gli pneumatici nei primi giri per poi attaccare in seguito fosse quella giusta, perché nella seconda parte della mini-gara il suo passo non era poi così dissimile da quello di Super Max. Resta però il dubbio relativo a quando abbia spinto davvero ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo l’assaggio rappresentato dalla Sprint di ieri, quest’oggi l’autodromo di Spielberg sarà teatro del Gran Premio d’di F1 vero e proprio. La mini-gara del sabato ha rispettato pedissequamente i pronostici, poiché Maxè passato per primo sotto la bandiera a scacchi davanti alle due Ferrari. Cosa aspettarci dal GP odierno? Francamente, sulla carta il risultato si annuncia molto simile. Dopotutto l’olandese sta dimostrando una superiorità sulla pista stiriana che sembra difficile da contenere. Charlesieri ha dichiarato come la strategia di gestire gli pneumatici nei primi giri per poi attaccare in seguito fosse quella giusta, perché nella seconda partemini-gara il suo passo non era poi così dissimile da quello di Super Max. Resta però il dubbio relativo a quando abbia spinto davvero ...

