F1, George Russell: “Ho capito subito che avrei avuto il contatto con Perez; è un’opportunità persa” (Di domenica 10 luglio 2022) Quarto posto finale in gara al Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1 per George Russell: il pilota britannico della Mercedes chiude ai piedi del podio, con l’ultimo posto utile occupato dal connazionale nonché compagno di squadra Lewis Hamilton (terzo). Gara condotta con relativa tranquillità da Russell, dopo un inizio segnato dal contatto con Sergio Perez che gli ha causato 5 secondi di penalità scontati al primo pit stop, permettendogli dunque di recuperare subito il gap che si era creato con i rivali e conquistando un risultato in linea con le aspettative. Ecco le dichiarazioni di George Russell alla stampa al termine della gara al Red Bull Ring: “Con il passo che avevamo è un po’ un’opportunità persa, anche se ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Quarto posto finale in gara al Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1 per: il pilota britannico della Mercedes chiude ai piedi del podio, con l’ultimo posto utile occupato dal connazionale nonché compagno di squadra Lewis Hamilton (terzo). Gara condotta con relativa tranquillità da, dopo un inizio segnato dalcon Sergioche gli ha causato 5 secondi di penalità scontati al primo pit stop, permettendogli dunque di recuperareil gap che si era creato con i rivali e conquistando un risultato in linea con le aspettative. Ecco le dichiarazioni dialla stampa al termine della gara al Red Bull Ring: “Con il passo che avevamo è un po’, anche se ...

Pubblicità

keeairah02 : RT @Edoardoleicorre: Russell prima blocca Sainz dal battagliare con Leclerc per lasciarlo andare con Max, e poi butta fuori Perez. Uno più… - 24Trends_Italia : 1. Un giorno in Pretura - 20mille+ 2. Amanda Lear - 20mille+ 3. Step Up - 20mille+ 4. Mick Schumacher - 20mille+ 5.… - turnonth3light : RT @Edoardoleicorre: Russell prima blocca Sainz dal battagliare con Leclerc per lasciarlo andare con Max, e poi butta fuori Perez. Uno più… - RonzioPilato : RT @Edoardoleicorre: Russell prima blocca Sainz dal battagliare con Leclerc per lasciarlo andare con Max, e poi butta fuori Perez. Uno più… - jk_svoice : RT @Edoardoleicorre: Russell prima blocca Sainz dal battagliare con Leclerc per lasciarlo andare con Max, e poi butta fuori Perez. Uno più… -