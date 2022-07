F1 | al Gran Premio d' Austria trionfa la Ferrari di Leclerc

(Di domenica 10 luglio 2022) Ancora unasul podio più alto della Formula 1: dopo la vittoria di Carlos Sainz a Silverstone, oggi inre è Charles. Il pilota monegasco, partito in pole position, ha ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’A… - Eurosport_IT : Anche oggi un finale di Gran Premio sereno tutto sommato. - fanpage : La Formula 1 è intervenuta con un comunicato ufficiale per censurare il clima di intolleranza sul circuito di Spiel… - rminyl : RT @VincePastore: Charles #Leclerc ha vinto il gran premio dopo: - aver superato TRE volte #Verstappen; - aver evitato le possibili penali… - cadendonelvuoto : RT @VincePastore: Carlos, dopo quelle fiamme, la cosa più bella è vederti sano e salvo. Il gran premio viene dopo. #AustrianGP #Sainz ht… -

Sport Fanpage

Ancora una Ferrari sul podio più alto della Formula 1: dopo la vittoria di Carlos Sainz a Silverstone, oggi in Austria a trionfare è Charles Leclerc. Il pilota monegasco, partito in pole position, ha ...Queste le pagelle deld'Austria, 11esima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul Red Bull Ring torna al successo Charles Leclerc con la Ferrari. Alle sue spalle, dopo una gara ricca di emozioni e qualche ... F1 GP Austria 2022, il programma del gran premio: date, orari, circuito 'Il passo è giusto, dobbiamo continuare così', afferma il ferrarista SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - 'E' stata una bella gara, il passo c'era, ...Il pilota monegasco ha preceduto sul traguardo la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Hamilton. Rottura del motore per Sainz ...