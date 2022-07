F1 | al Gran Premio d' Austria trionfa la Ferrari di Leclerc

(Di domenica 10 luglio 2022) Ancora unasul podio più alto della Formula 1: dopo la vittoria di Carlos Sainz a Silverstone, oggi inre è Charles. Il pilota monegasco, partito in pole position, ha ...

ScuderiaFerrari : Il debrief del Gran Premio d’Austria con @Marc_Gene ?? #essereFerrari ?? #AustrianGP - CB_Ignoranza : In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’A… - Eurosport_IT : Anche oggi un finale di Gran Premio sereno tutto sommato. - love_formulaone : RT @charleslecleric: esattamente io ad ogni gran premio: - susyelinfinito : RT @charleslecleric: esattamente io ad ogni gran premio: -

Prima il "" a Pato O'Ward, ora il test svolto da Colton Herta . McLaren è reduce da un deludented'Austria e, prima di guardare alla tappa del Paul Ricard, è impegnata nella giornata odierna con Herta a Portimao (in foto). Guida la monoposto 2021, la MCL35M vittoriosa a Monza con ......