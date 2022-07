F.1: Gp Austria. Insulti omofobi e razzisti, inchiesta Fia su tifosi (Di domenica 10 luglio 2022) SPIELBERG (Austria) - A meno di un paio d'ore dal via del Gran Premio d'Austria, la Fia ha annunciato di aver aperto un'inchiesta in merito a presunti "comportamenti inaccettabili" tenuti da alcuni ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) SPIELBERG () - A meno di un paio d'ore dal via del Gran Premio d', la Fia ha annunciato di aver aperto un'in merito a presunti "comportamenti inaccettabili" tenuti da alcuni ...

Pubblicità

repubblica : Insulti razzisti e omofobi, boati allo schianto dei piloti e fischi: l'altra faccia del Gp d'Austria. La Formula Un… - luigisa27514204 : Insulti razzisti e omofobi, boati allo schianto dei piloti e fischi: l'altra faccia del Gp d'Austria… - leftsnoopy : RT @fanpage: La Formula 1 è intervenuta con un comunicato ufficiale per censurare il clima di intolleranza sul circuito di Spielberg, in oc… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: La Formula 1 è intervenuta con un comunicato ufficiale per censurare il clima di intolleranza sul circuito di Spielberg, in oc… - MonicaLibero1 : RT @fanpage: La Formula 1 è intervenuta con un comunicato ufficiale per censurare il clima di intolleranza sul circuito di Spielberg, in oc… -