Ex naufraga dell'Isola dei Famosi si è sposata in segreto: svelati i dettagli del matrimonio, ecco di chi si tratta (Di domenica 10 luglio 2022) Nina Senicar, celebre qui in Italia da noi per avere partecipato alla settima edizione dell'Isola dei Famosi, si è sposata in gran sempre con l'attore americano Jay Ellis, con cui fa coppia ormai da tempo. Nina Senicar, dopo l'Isola dei Famosi torna in Italia per sposarsi in segreto! La modella serba 36enne ha deciso di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

