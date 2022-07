Ex Milan – Antonio Donnarumma rimane al Padova: firma un biennale (Di domenica 10 luglio 2022) Antonio Donnarumma rimane al Padova: accordo raggiunto per il rinnovo sulla base di un biennale, con sforzo economico dei biancoscudati Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 luglio 2022)al: accordo raggiunto per il rinnovo sulla base di un, con sforzo economico dei biancoscudati

AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto di Antonio #Mirante fino al 30 giugno 2023. - DiMarzio : .@acmilan I Ufficiale il prolungamento del contratto di Antonio #Mirante - Favretto : RT @PianetaMilan: Ex @acmilan – Antonio #Donnarumma rimane al #Padova: firma un biennale #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : Ex @acmilan – Antonio #Donnarumma rimane al #Padova: firma un biennale #ACMilan #Milan #SempreMilan - p__antonio : @calabromilanist @acmilan Semplice consiglio dell’allenatore, se Club Brugge e Milan trovano la quadra è a Milano domani -