Eva Air e Sea annunciano il nuovo volo non-stop da Milano Malpensa a Taipei (Di domenica 10 luglio 2022) Eva Air e Sea annunciano l’introduzione del nuovo volo non-stop da Milano a Taipei che partirà il 27 ottobre da Milano Malpensa per Taiwan Taoyuan International Airport La compagnia darà il via alle operazioni su Milano con due voli settimanali che, aggiungendosi all’attuale mercato europeo composto da Londra, Amsterdam, Parigi, Vienna e a partire da novembre 2022 anche da Monaco di Baviera, consentirà a Eva Air di operare il network più sviluppato e con la maggiore frequenza tra l’Europa e Taiwan. A partire dal 6 luglio i passeggeri possono trovare ulteriori informazioni sulle nuove rotte, sui nuovi servizi o prenotare i voli e acquistare i biglietti su www.evaair.com. Complessivamente, per la stagione Summer 2022 in corso, Sea ... Leggi su lombardiaeconomy (Di domenica 10 luglio 2022) Eva Air e Seal’introduzione delnon-dache partirà il 27 ottobre daper Taiwan Taoyuan International Airport La compagnia darà il via alle operazioni sucon due voli settimanali che, aggiungendosi all’attuale mercato europeo composto da Londra, Amsterdam, Parigi, Vienna e a partire da novembre 2022 anche da Monaco di Baviera, consentirà a Eva Air di operare il network più sviluppato e con la maggiore frequenza tra l’Europa e Taiwan. A partire dal 6 luglio i passeggeri possono trovare ulteriori informazioni sulle nuove rotte, sui nuovi servizi o prenotare i voli e acquistare i biglietti su www.evaair.com. Complessivamente, per la stagione Summer 2022 in corso, Sea ...

Pubblicità

feof81 : RT @TurismoItaliaNw: Taiwan a portata di mano: da Milano Malpensa decolla il nuovo volo non-stop per Taipei della compagnia Eva Air Leggi… - barbaramazzola1 : RT @TurismoItaliaNw: Taiwan a portata di mano: da Milano Malpensa decolla il nuovo volo non-stop per Taipei della compagnia Eva Air Leggi… - turismoland : RT @TurismoItaliaNw: Taiwan a portata di mano: da Milano Malpensa decolla il nuovo volo non-stop per Taipei della compagnia Eva Air Leggi… - VolaMalpensa : RT @TurismoItaliaNw: Taiwan a portata di mano: da Milano Malpensa decolla il nuovo volo non-stop per Taipei della compagnia Eva Air Leggi… - TurismoItaliaNw : Taiwan a portata di mano: da Milano Malpensa decolla il nuovo volo non-stop per Taipei della compagnia Eva Air Leg… -