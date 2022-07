Europeo Femminile | oggi Italia - Francia | dove vederla in tv

(Di domenica 10 luglio 2022) La Nazionaleè pronta per tuffarsi nella bolgia del New York Stadium di Rotherham questa sera alle 21ne - ci sarà il tutto esaurito con oltre 11mila i biglietti venduti - per la sfida alla, tra le grandi...

Pubblicità

cuba98w : RT @fanpage: Sara Gama è il capitano della nostra Nazionale e giocherà il suo quarto europeo - DoveVederla : ? Europeo Calcio Femminile ???? Esordio delle Azzurre ???? Dove Vederla in TV - calciofemita : Elena #Linari le parole della calciatrice delle @AzzurreFIGC al quotidiano #larepubblica #WEURO2022 - Linkiesta : Come arrivano le Azzurre all’Europeo di calcio femminile La nostra nazionale può puntare a passare il girone anche… - fanpage : Sara Gama è il capitano della nostra Nazionale e giocherà il suo quarto europeo -

E' il giorno dell'esordio dell'Italdonne ai campionati Europei di calcioe la vigilia delle azzurre, che stasera a Rotherham in Inghilterra affronteranno la ...pagina e pensare all'. Le ...Oggi alle 21 le ragazze dell'Italiainiziano il loroproprio in Inghilterra, al New York Stadium di Roterham, contro la Francia. E a spingerle non c'è una semplice tifoseria ...Oggi, 10 luglio, le azzurre debuttano contro la forte nazionale della Francia. Scopriamo come seguire in televisione le partite della manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione ...Stando a quanto afferma Sky Sport, Valentina Cernoia è risultata positiva al Covid perciò salterà l'esordio agli Europei con la nazionale italiana. La giocatrice ...