Europeo Femminile, Italia travolta dalla Francia: esordio horror (Di domenica 10 luglio 2022) Brutta sconfitta per le azzurre di Milena Bertolini, l’Italia Femminile alla prima partita del girone D dell’Europeo Femminile, stecca clamorosamente contro la Francia con un roboante 5-1 a favore dei transalpini. Al New York Stadium di Rotherham azzurre letteralmente al tappeto, primo tempo da incubo: In 3? tra il 9? e il 12? la Francia segna con Geyoro e Katoto. L’Italia prova a rialzarsi ma allo scadere del primo tempo arrivano le reti ancora di Geyoro e di Cascarino che distruggono il morale delle donne di Bertolini, risultato alla fine del primo tempo sul 5-0. Nella ripresa l’Italia gioca meglio creando diverse occasioni fino al gol della bandierina siglato da Piemonte, appena entrata. esordio da incubo dunque per le ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) Brutta sconfitta per le azzurre di Milena Bertolini, l’alla prima partita del girone D dell’, stecca clamorosamente contro lacon un roboante 5-1 a favore dei transalpini. Al New York Stadium di Rotherham azzurre letteralmente al tappeto, primo tempo da incubo: In 3? tra il 9? e il 12? lasegna con Geyoro e Katoto. L’prova a rialzarsi ma allo scadere del primo tempo arrivano le reti ancora di Geyoro e di Cascarino che distruggono il morale delle donne di Bertolini, risultato alla fine del primo tempo sul 5-0. Nella ripresa l’gioca meglio creando diverse occasioni fino al gol della bandierina siglato da Piemonte, appena entrata.da incubo dunque per le ...

OptaPaolo : 5 - Per la prima volta nella storia l'#Italia femminile ha subito 5 gol in un primo tempo di un match di una fase f… - calciomercatoit : ?? Comincia male l'avventura dell'#Italia all'Europeo femminile in Inghilterra Le Azzurre schiantate per 5-1 all'eso… - Gazzetta_it : Italia, che batosta nel debutto all'Europeo: la Francia vince 5-1 - OptaPaolo : 2 - Questa è solo la seconda volta (in 12 partecipazioni) che l’Italia subisce cinque reti in una fase finale di Eu… - sportli26181512 : Italia, che batosta nel debutto all'Europeo: la Francia vince 5-1: Italia, che batosta nel debutto all'Europeo: la… -