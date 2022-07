Europei Femminili, le Azzurre a caccia della consacrazione (Di domenica 10 luglio 2022) Questa sera l’esordio della Nazionale di Milena Bertolini agli Europei Femminili: la sfida alla Francia una prima mini-sentenza La grande attesa per il debutto delle Azzurre negli Europei Femminili 2022 è finalmente terminata. Al New York Stadium di Rotheram ecco il big match del Girone D che metterà di fronte Italia e Francia. Un battesimo di fuoco per Girelli e compagne che sfideranno la terza forza del ranking internazionale. Le transalpine sono infatti tra le grandi favorite della competizione, secondo i bookmakers inferiori solamente a Spagna (senza però il Pallone d’Oro in carica Alexia Putellas) e Inghilterra padrona di casa. Dunque in palio subito una bella fetta di qualificazione ai quarti di finale. Un risultato positivo contro le francesi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Questa sera l’esordioNazionale di Milena Bertolini agli: la sfida alla Francia una prima mini-sentenza La grande attesa per il debutto dellenegli2022 è finalmente terminata. Al New York Stadium di Rotheram ecco il big match del Girone D che metterà di fronte Italia e Francia. Un battesimo di fuoco per Girelli e compagne che sfideranno la terza forza del ranking internazionale. Le transalpine sono infatti tra le grandi favoritecompetizione, secondo i bookmakers inferiori solamente a Spagna (senza però il Pallone d’Oro in carica Alexia Putellas) e Inghilterra padrona di casa. Dunque in palio subito una bella fetta di qualificazione ai quarti di finale. Un risultato positivo contro le francesi ...

