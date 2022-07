Europei femminili: i detentori dell’Olanda pareggiano con la Svezia, la rimonta del Portogallo stordisce la Svizzera (Di domenica 10 luglio 2022) Sito inglese: Jill Roord ha salvato un punto per l’Olanda quando i campioni in carica hanno iniziato in modo poco convincente la loro difesa del Campionato Europeo, tenuto 1-1 dalla Svezia a Sheffield. Due dei favoriti pre-torneo si sono affrontati a Bramall Lane, ed è stata la Svezia, imbattuta finora nel 2022, ad andare in vantaggio per 1-0 nell’intervallo dopo che un cross basso di Kosovare Asllani ha trovato Jonna Andersson a segnare il vantaggio al 36? . L’Olanda ha sconfitto gli svedesi nelle semifinali della Coppa del Mondo 2019 e hanno pareggiato al 52? quando una fortunata deviazione si è imbattuta nella traiettoria di Roord che ha sparato nell’angolo in basso a sinistra. Sari van Veenendaal nella porta dell’Olanda è stato costretto fuori a causa di un infortunio nel primo tempo, e il portiere sostituto ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) Sito inglese: Jill Roord ha salvato un punto per l’Olanda quando i campioni in carica hanno iniziato in modo poco convincente la loro difesa del Campionato Europeo, tenuto 1-1 dallaa Sheffield. Due dei favoriti pre-torneo si sono affrontati a Bramall Lane, ed è stata la, imbattuta finora nel 2022, ad andare in vantaggio per 1-0 nell’intervallo dopo che un cross basso di Kosovare Asllani ha trovato Jonna Andersson a segnare il vantaggio al 36? . L’Olanda ha sconfitto gli svedesi nelle semifinali della Coppa del Mondo 2019 e hanno pareggiato al 52? quando una fortunata deviazione si è imbattuta nella traiettoria di Roord che ha sparato nell’angolo in basso a sinistra. Sari van Veenendaal nella portaè stato costretto fuori a causa di un infortunio nel primo tempo, e il portiere sostituto ...

Pubblicità

sportmediaset : Europei Femminili, Gama: 'Siamo pronte' | Bertolini: 'Mondiale bella esperienza' #WEURO2022 #Italdonne #Bertolini… - zazoomblog : Europei Femminili Olanda-Svezia 1-1: assist per la rossonera Asllani - #Europei #Femminili #Olanda-Svezia - zazoomblog : Europei femminili: è pari per 1-1 tra Olanda e Svezia - #Europei #femminili: #Olanda #Svezia - Mercato_SerieA : Europei femminili: finiscono in pareggio Portogallo-Svizzera e Olanda-Svezia. Domani il debutto dell'Italia… - 11contro11 : Europei femminili: è pari per 1-1 tra #Olanda e #Svezia #Nazionali #TorneiMinori #11contro11 -