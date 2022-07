Europei femminili di calcio | l’Italia affonda con la Francia | 5 a 1 sotto all’esordio

(Di domenica 10 luglio 2022) Rotheram – Un incubo il risultato arrivato dalla prima partita dell’Europeo di. Le Azzurre di Mister Bertolini subiscono il gioco di una potente e fortissimache le doma per 5 a 1. E subito nel primo tempo allungano. Sin dai primi minuti del match le francesi vanno in vantaggio per 2 a 0 e poi immediatamente per 3 a 0 con una strepitosa Geyoro. Prima di andare a riposo arrivano le reti di Katoto e di Cascarino. Barbara Bonansea durante un contrasto in partita – foto Nazionale Femminile diFacebook Bertolini cambia le carte in tavola e fa entrare Martina Piemonte. Quest’ultima, attaccante rossonera, segna l’unico gol, lampo tricolore della partita eva sul 5 a 1.occupa ora l’ultimo posto in classifica nel Girone A con 0 punti. Solo un gol all’attivo. E’ la ...

Commenta per primo L' Italia perde 5 - 1 con la Francia all'esordio negli, al termine della partita Milena Bertolini è intervenuta a Sky Sport : 'Di cosa sono più delusa Dobbiamo ripartire dall'approccio che abbiamo avuto il secondo tempo. Credo che ...Finisce male, molto male, la prima partita dell' Italia ai Campionati2022 di calcio in corso di svolgimento in Inghilterra. Le Azzurre vengono infatti travolte 5 - 1 dalla Francia nel match d'esordio disputato al New York Stadium di Rotheram . La ...La partita Inghilterra - Norvegia dell'11 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli Europei femminili ...La prima partita dell’Italia femminile agli Europei di calcio 2022 non è andata come le giocatrici e tutti i tifosi azzurri speravano. Un debutto amaro per le Azzurre, che hanno incassato una pesante ...