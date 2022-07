Europei femminili | débacle per l' Italia | vince la Francia 5 - 1 - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

ilpost : Iniziano gli Europei dell’Italia - ilPostSport : La Nazionale femminile debutta stasera a Rotherham contro l’avversaria più difficile: la Francia terza nel ranking… - sportmediaset : Crollo dell’Italia all’esordio, la Francia stravince 5-1 #WEURO2022 #Italia #Francia - infoitsport : Europei femminili, esordio da dimenticare per l’Italia: la Francia ne fa 5 - infoitsport : Europei Femminili, disfatta delle azzurre: la Francia vince 5-1 -

Finisce male, molto male, la prima partita dell' Italia ai Campionati2022 di calcio in corso di svolgimento in Inghilterra. Le Azzurre vengono infatti travolte 5 - 1 dalla Francia nel match d'esordio disputato al New York Stadium di Rotheram . La ......40 Carcassonne - Foix (178 Km) CICLISMO - TOUR DE FRANCE 13:25 Saint - Gaudens - Peyragudes (129 Km) CALCIO - UEFA WOMEN'S EURO 21:00 TBC - TBC Leggi anche, Elena Linari lancia l'...La partita Inghilterra - Norvegia dell'11 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli Europei femminili ...La prima partita dell’Italia femminile agli Europei di calcio 2022 non è andata come le giocatrici e tutti i tifosi azzurri speravano. Un debutto amaro per le Azzurre, che hanno incassato una pesante ...