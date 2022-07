Europei femminili 2022 | tegola Italia | Cernoia positiva al Covid | salta la Francia

(Di domenica 10 luglio 2022) Brutte notizie per l’di Milena Bertolini: Valentinaal-19. Lo rende noto la Figc, sottolineando che la centrocampista azzurra è rimasta a Blackburn e non sarà quindi presente nella sfida d’esordio contro laaglidi calcio. Lo squadrone transalpino di Corinne Diacre partiva già favorito contro le azzurre, che ora dovranno sopperire anche all’assenza della titolare, dotata di un mancino velenosissimo e una grande visione di gioco. Le Azzurre però rimangono ottimiste e non si perdono d’animo. “Quando si affronta un torneo del genere bisogna puntare su tutta la rosa che si ha a disposizione – ha commentato la Ct Bertolini -. Qui con me ho 23 titolari e sono certa che ...

Pubblicità

ilpost : Iniziano gli Europei dell’Italia - sportmediaset : Europei Femminili, Gama: 'Siamo pronte' | Bertolini: 'Mondiale bella esperienza' #WEURO2022 #Italdonne #Bertolini… - hofattoclick : RT @ilPostSport: La Nazionale femminile debutta stasera a Rotherham contro l’avversaria più difficile: la Francia terza nel ranking mondial… - sportface2016 : #WEURO22, tegola per l'#Italia di Milena #Bertolini: Valentina #Cernoia positiva al #COVID19, non giocherà contro l… - lastep440 : RT @repubblica: Europei di calcio femminili, stasera Francia-Italia: dove vedere la partita in tv [dal nostro inviato Franco Vanni] https:/… -

L'Italia femminile debutta stasera (alle 21) al New York Stadium di Rotherham, in Inghilterra, nel primo turno deglidi calcio . Avrà subito la partita più impegnativa del suo girone, perché la Francia è una delle sei grandi favorite per la vittoria finale. Le altre due nazionali del Gruppo D sono Belgio e ...E' il giorno del debutto per la Nazionale femminile agliin corso in Inghilterra . Stasera le azzurre affrontano alle 21 al New York Stadium di Rotherham la Francia , l'Italia è inserita nel gruppo D con Islanda e Belgio con cui giocheremo giovedì 1 ...Tegola per l'Italia di Milena Bertolini: Valentina Cernoia positiva al Covid, non giocherà contro la Francia nella sfida d'esordio di Euro 2022 ...Sono già iniziati gli Europei femminili di calcio in Inghilterra e sono già arrivate le prime importanti indicazioni. E’ tutto pronto anche per l’esordio dell’Italia, la squadra di Milena Bertolini do ...