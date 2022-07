Europei femminili 2022 | Francia-Italia 5-1 | Girelli | “Blackout totale Da domani pensiamo all’Islanda”

(Di domenica 10 luglio 2022) Dopo la sconfitta dell’femminile per 5-1 contro la, Cristianaha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “C’è stato un, anche se la prima occasione nitida è capitata a noi. E’ andata così, ma ci teniamo la grande reazione avuta nel secondo tempo: non era scontato tenere le francesi nella propria metà campo dopo un primo tempo terminato sul 5-0. E’ tutto nelle nostre mani, dasi comincerà a pensareperché sarà una partita fondamentale: non si può più sbagliare. Sapevamo che il passaggio del turno si sarebbe giocato su tre partite, è un peccato iniziare con un passivo così pesante ma lo accettiamo.favorita numero uno per la vittoria? E’ una grandissima squadra, completa ...

Pubblicità

ilpost : Iniziano gli Europei dell’Italia - ilPostSport : La Nazionale femminile debutta stasera a Rotherham contro l’avversaria più difficile: la Francia terza nel ranking… - sportmediaset : Crollo dell’Italia all’esordio, la Francia stravince 5-1 #WEURO2022 #Italia #Francia - MondoSportivoIT : La #Francia batte 5-1 l' #Italia, all'esordio. Questi Europei femminili partono male, ma le azzurre devono trovare… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: WOMEN, Esordio amaro per l’Italia a -

La nazionale azzurra inizia con una manita subita l'Europeo femminile 2022 in Inghilterra. Malissimo difesa e attacco, francesi ...Commenta per primo L' Italia perde 5 - 1 con la Francia all'esordio negli, al termine della partita Milena Bertolini è intervenuta a Sky Sport : 'Di cosa sono più delusa Dobbiamo ripartire dall'approccio che abbiamo avuto il secondo tempo. Credo che ...Pesante sconfitta per le ragazze di Milena Bertolini, CT azzurra. Un pesante parziale di 5-1 ai danni dell’Italia per mano della Francia nella prima match dell’europeo femminile 2022. In seguito alla ...Dopo la sconfitta dell'Italia femminile per 5-1 contro la Francia, Cristiana Girelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.