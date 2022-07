Europei femminili 2022 | Francia-Italia 5-1 | Boattin | “Lavoreremo per essere più brillanti”

Leggi su sportface

(Di domenica 10 luglio 2022) Il difensore dell’femminile, Lisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro lanel primo match di EURO. Ecco le sue parole: “Dovremo tenere quanto di buono fatto vedere nel corso del secondo tempo. Dispiace per il ko perché avevamo preparato bene questa gara, non vedevamo l’ora di giocare ma nel primo tempo non siamo scese in campo. La, nella prima frazione, ha fatto una partita incredibile: noi non riuscivamo a chiudere gli spazi mentre loro erano ovunque. Nella ripresa siamo state più compatte, ma abbiamo pagato il fatto che nel primo tempo ci è mancato coraggio: abbiamo perso troppi contrasti e siamo arrivate tardi sulle seconde palle. Sembrava che laandasse più forte di noi: forse abbiamo pagato un ...