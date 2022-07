Europei femminili 2022, arriva l’incubo Covid: prime calciatrici positive (Di domenica 10 luglio 2022) l’incubo Covid-19 si abbatte anche sugli Europei femminili 2022 di calcio, in corso di svolgimento in Inghilterra. Dopo appena sei partite disputate nella fase a gironi, ecco che arrivano i primi casi. Nella serata di sabato la Figc ha annunciato la positività della centrocampista azzurra Valentina Cernoia, costretta a saltare la sfida d’esordio contro la Francia. Brutte notizie anche in casa Olanda, reduce dal pareggio contro la Svezia: è risultata positiva Jackie Groenen. Non un bel momento per la Nazionale Orange, che deve anche fare i conti con gli infortuni di Sari van Veenendaal e Aniek Nouwen. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022)-19 si abbatte anche suglidi calcio, in corso di svolgimento in Inghilterra. Dopo appena sei partite disputate nella fase a gironi, ecco cheno i primi casi. Nella serata di sabato la Figc ha annunciato la positività della centrocampista azzurra Valentina Cernoia, costretta a saltare la sfida d’esordio contro la Francia. Brutte notizie anche in casa Olanda, reduce dal pareggio contro la Svezia: è risultata positiva Jackie Groenen. Non un bel momento per la Nazionale Orange, che deve anche fare i conti con gli infortuni di Sari van Veenendaal e Aniek Nouwen. SportFace.

