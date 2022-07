Europei di calcio femminile, stasera Italia-Francia: orario, dove vedere la partita in tv e le formazioni (Di domenica 10 luglio 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché è tutto pronto per l’esordio della nazionale femminile di calcio, che oggi per gli Europei scenderà in campo. E sfiderà al New York Stadium di Rotherham la Francia. Ma ora dove seguire la partita, l’orario e le (possibili) formazioni di stasera. dove vedere in diretta tv e streaming la partita di calcio tra Francia e Italia di stasera La nazionale della CT Milena Bertolini è pronta a scendere in campo. Il fischio d’inizio è in programma questa sera alle 21 e il match, imperdibile, si potrà seguire in diretta tv su Rai 1, ma anche su Sky per chi ha l’abbonamento. Sulla Rai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 luglio 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché è tutto pronto per l’esordio della nazionaledi, che oggi per gliscenderà in campo. E sfiderà al New York Stadium di Rotherham la. Ma oraseguire la, l’e le (possibili)diin diretta tv e streaming laditradiLa nazionale della CT Milena Bertolini è pronta a scendere in campo. Il fischio d’inizio è in programma questa sera alle 21 e il match, imperdibile, si potrà seguire in diretta tv su Rai 1, ma anche su Sky per chi ha l’abbonamento. Sulla Rai ...

