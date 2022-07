Euro donne: Italia; Girelli, c'è stato un black out totale (Di domenica 10 luglio 2022) "C'è stato un blackout totale, anche se la prima occasione nitida è capitata a noi. E' andata così, ma ci teniamo la grande reazione avuta nel secondo tempo: non era scontato tenere le francesi nella ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) "C'èunout, anche se la prima occasione nitida è capitata a noi. E' andata così, ma ci teniamo la grande reazione avuta nel secondo tempo: non era scontato tenere le francesi nella ...

Pubblicità

GiornalismoI : Euro 2022 Donne: Germania Scopri tutte le novità su Germania – Spagna a Women’s Euro 2022! Streaming, canale ecc.… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Euro donne, 2-0 alla Spagna, Germania vola ai quarti Decidono il match le reti nel primo tempo di Buhl e Popp - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Euro donne; Danimarca-Finlandia 1-0 Danesi ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi - ansacalciosport : Calcio: Euro donne; Danimarca-Finlandia 1-0. Danesi ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi | #ANSA - solopallone : Calcio: Euro donne, 2-0 alla Spagna, Germania vola ai quarti -