Euro donne: Italia; Girelli, c'è stato un black out totale (Di domenica 10 luglio 2022) "C'è stato un blackout totale, anche se la prima occasione nitida è capitata a noi. E' andata così, ma ci teniamo la grande reazione avuta nel secondo tempo: non era scontato tenere le francesi nella ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) "C'èunout, anche se la prima occasione nitida è capitata a noi. E' andata così, ma ci teniamo la grande reazione avuta nel secondo tempo: non era scontato tenere le francesi nella ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Inps: 'Una pensione sotto i mille euro al mese per il 32% dei pensionati'. Le donne percepiscono solo il 44% dei re… - GioFaggionato : RT @DomaniGiornale: Nel settore privato, per ogni euro guadagnato da un uomo, una donna riceve 83 centesimi. Le differenze si trasmettono a… - lavoceinfo : Le donne sono sovrarappresentate tra chi riceve prestazioni previdenziali mensili inferiori a 1500 euro, mentre son… - paolinab : Dal rapporto del presidente #Inps, un lavoratore su tre guadagna meno di mille euro al mese. E per le donne va anco… - ansa_economia : Inps: retribuzioni medie 24mila euro, per donne -25% maschi. Per donne 20.415 euro, pesa part time e part year #ANSA -