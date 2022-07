Euro 2022 | dominio Francia | Italia sconfitta 5 - 1

(Di domenica 10 luglio 2022) ROTHERHAM. Debutto da incubo per la Nazionalena , che nella prima uscita aperde 5 - 0 contro ladi Diacre . Al New York Stadium di Rotherham sono le azzurre ad andare per ...

Pubblicità

AlbertoBagnai : Il cambio euro dollaro, su #goofynomics: - Agenzia_Ansa : Il Codacons lancia l'allarme sugli aumenti dei prezzi del carburante. I viaggi in auto diventano proibitivi, nonos… - AlbertoBagnai : Storia di una moneta: - ClementeUol : Omicidio Willy Monteiro, l'ultima beffa dei fratelli Bianchi: il giudice stabilisce un risarcimento di 500 mila eur… - ilnapolionline : EURO CALCIO FEMMINILE - Francia-Italia 5-1, transalpine devastanti e debutto amaro per le azzurre -… -

ROTHERHAM. Debutto da incubo per la Nazionale Italiana , che nella prima uscita aperde 5 - 0 contro la Francia di Diacre . Al New York Stadium di Rotherham sono le azzurre ad andare per prime in porta: al 4' Girelli spizza per Bonansea che però trova la pronta parata di ......00 Danimarca - Finlandia 21:00 Germania - Spagna CICLISMO - TOUR DE FRANCE 12:30 Albertville - Col de Granon (151 Km) CALCIO - UEFA WOMEN'S18:00 Svezia - Svizzera 21:00 Olanda - Portogallo ...(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Esordio da incubo per l'Italia del calcio femminile negli Europei in Inghilterra. Le azzurre, mai in partita (specie nel primo tempo), hanno perso 5-1 (5-0) contro la ...Brutto esordio per le azzurre, che contro le francesi incassano ben cinque reti nel giro di 45 minuti. Il gol della bandiera porta la firma di Piemonte ...