Estorsione | furti e resistenza a pubblico ufficiale | coppia di Ladispoli in manette

(Di domenica 10 luglio 2022) Continua senza sosta l’offensiva dell’Arma dei Carabinieri contro la mala – movida sul litorale nord della Provincia di Roma, attività in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Coinvolti in prima fila nei servizi finalizzati a prevenire e reprimere episodi di degrado sociale ed abuso di sostanze alcoliche, i Militari della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia e, in particolare gli uomini delle Stazioni di, Cerveteri e Campo di Mare, nonché della Sezione Radiomobile. L’attività, rientrante nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per fronteggiare lo specifico fenomeno, ha portato all’arresto di 2 soggetti, un uomo di 26 anni ed una donna di 37, entrambi di nazionalità romena. Nello ...