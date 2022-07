Estate Romana alle Torri. Municipio VI, l’amministrazione sta mentendo? (Di domenica 10 luglio 2022) L’Estate Romana delle Torri affidata alla seconda in classifica. Le associazioni in gara il giorno 14 giugno già sapevano punteggi e risultati, ma nonostante ciò la coalizione di centrodestra ha accusato la Controllo e Garanzia di “commissione irregolare, turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio” chiedendo le dimissioni della presidente. Così Laura Pollina, presidente della prima classificata Ars In Urbe: “Ci stanno anche impedendo di fare ricorso al Tar. Ci dicono che avremo la documentazione necessaria il primo agosto, ma i termini per il ricorso scadono il 15 luglio”. Le pubbliche accuse del centrodestra e dell’amministrazione del VI a carico della presidente della Controllo e Garanzia Laura Arnetoli, con le quali contestualmente si chiedevano le sue dimissioni, hanno fatto molto rumore. Soprattutto in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 luglio 2022) L’delleaffidata alla seconda in classifica. Le associazioni in gara il giorno 14 giugno già sapevano punteggi e risultati, ma nonostante ciò la coalizione di centrodestra ha accusato la Controllo e Garanzia di “commissione irregolare, turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio” chiedendo le dimissioni della presidente. Così Laura Pollina, presidente della prima classificata Ars In Urbe: “Ci stanno anche impedendo di fare ricorso al Tar. Ci dicono che avremo la documentazione necessaria il primo agosto, ma i termini per il ricorso scadono il 15 luglio”. Le pubbliche accuse del centrodestra e deldel VI a carico della presidente della Controllo e Garanzia Laura Arnetoli, con le quali contestualmente si chiedevano le sue dimissioni, hanno fatto molto rumore. Soprattutto in ...

CorriereCitta : Estate Romana alle Torri. Municipio VI, l’amministrazione sta mentendo? - centroasociale : RT @inthemoodforv: bellissimo questo concept estate romana - inthemoodforv : bellissimo questo concept estate romana - redazionerumors : Estate romana per Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi che sono approdate insieme a San Felice Circeo per conceder… - watch_dog : @Storace Questi ex campi nomadi in attesa di bonifica che in estate vanno a fuoco ?? sono ormai una tradizione conso… -