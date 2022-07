Eros Ramazzotti, beccato con la mora bomba sexy: scoppia la passione al mare, alta tensione (Di domenica 10 luglio 2022) Eros Ramazzotti sembra essersi ormai lasciato definitivamente alle spalle la storia con Marica Pellegrinelli, stando a quanto trapelato. Di recente, infatti, l’artista è stato pizzicato dall’occhio indiscreto del magazine Chi del direttore Alfonso Signorini in compagnia di una misteriosa mora. Un’estate di cambiamenti per Eros Ramazzotti. Dopo la separazione da Marica Pellegrinelli, infatti, il celebre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 10 luglio 2022)sembra essersi ormai lasciato definitivamente alle spalle la storia con Marica Pellegrinelli, stando a quanto trapelato. Di recente, infatti, l’artista è stato pizzicato dall’occhio indiscreto del magazine Chi del direttore Alfonso Signorini in compagnia di una misteriosa. Un’estate di cambiamenti per. Dopo la separazione da Marica Pellegrinelli, infatti, il celebre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

