Era stato acquistato 5 ore prima | il calciatore è stato subito licenziato

(Di domenica 10 luglio 2022) Sono passate solo 5 ore dall’ufficialità dell’acquisto al licenziamento del. Questo è quanto successo a Gaizka Campos, portiere classe ’97, che eraingaggiato dal Real Saragozza per la prossima stagione. Il motivo del licenziamento èun tweet deldi ben 9 anni fa, in cui il giovane, che all’epoca aveva solo 16 anni e non militava in nessun club professionistico, si diceva soddisfatto della sconfitta del club contro l’Athletic Bilbao. Il tweet infatti risaliva al 2013 e ad una sfida valevole per la 36esima giornata di Liga tra Saragozza e Bilbao. La partita terminò sull’1-2 e il secondo gol dei baschi portò alla sconfitta del Saragozza e alla retrocessione. “Provo disgusto per il Saragozza e questo gol mi ha sollevato”, queste la parole scritte nel ...