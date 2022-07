“Era l’Isola degli sconosciuti”, stoccata a Ilary Blasi: parole al vetriolo dal noto conduttore (Di domenica 10 luglio 2022) Ilary Blasi ha ricevuto una pesante stoccata da parte di un noto conduttore che ha messo in discussione la scelta dei naufraghi Un’edizione molto particolare dell’Isola dei Famosi che ha visto protagonisti tanti VIP, ma da cui ne è uscito vincitore soltanto uno: Nicolas Vaporidis. Tuttavia, non tutti hanno ben compreso la popolarità dei naufraghi, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 luglio 2022)ha ricevuto una pesanteda parte di unche ha messo in discussione la scelta dei naufraghi Un’edizione molto particolare deldei Famosi che ha visto protagonisti tanti VIP, ma da cui ne è uscito vincitore soltanto uno: Nicolas Vaporidis. Tuttavia, non tutti hanno ben compreso la popolarità dei naufraghi, L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Martyfrongillo : Lo skyline di New York visto dal Top of the Rock, davanti c’è l’Empire State Building, in lontananza si vede l’isol… - Aokaze87 : @NoRulerZ2 Diciamo che l'isola di Creta ne è stata il fulcro di espansione, poi era tutto uno scambio. - TW_Bruce_Wayne : RT @LennyBusker3: Torii di Itsukushima dell'isola di Miyahjima prefettura di Hiroshima l'isola era considerata sacra ed era abitata dai s… - udal64 : @marilovesgr33n Era la proprietà di Nureyev comprata dal figlio di Massine. L'isola dei Russi la chiamavano a Posit… - aldragon8 : @MenteLi10342272 @America1Scotty ma che era ...? l'Isola dei Famosi? -