“Era l’Isola degli sconosciuti!”: brutta sorpresa per Ilary Blasi, una bocciatura che viene dall’alto (Di domenica 10 luglio 2022) Critiche pesanti per la conduttrice Ilary Blasi e per la composizione del cast che ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi – Screenshot YoutubeUna bella mazzata per Ilary Blasi, che deve incassare il giudizio negativo di un pezzo grosso di Mediaset nonché decano della televisione italiana, il quale ha lanciato un frecciatina velenosa contro le scelte della conduttrice romana. L’edizione appena trascorsa dell’Isola dei Famosi ha saputo conquistare milioni di telespettatori, ma sin dall’inizio, soprattutto in rete, circolavano critiche pesanti sul cast dei naufraghi scelto da Ilary e dai suoi collaboratori. Un cast considerato assai lontano dalle aspettative create dalla parola ‘vip’. E ora ... Leggi su ck12 (Di domenica 10 luglio 2022) Critiche pesanti per la conduttricee per la composizione del cast che ha preso parte all’ultima edizione deldei Famosi.– Screenshot YoutubeUna bella mazzata per, che deve incassare il giudizio negativo di un pezzo grosso di Mediaset nonché decano della televisione italiana, il quale ha lanciato un frecciatina velenosa contro le scelte della conduttrice romana. L’edizione appena trascorsa deldei Famosi ha saputo conquistare milioni di telespettatori, ma sin dall’inizio, soprattutto in rete, circolavano critiche pesanti sul cast dei naufraghi scelto dae dai suoi collaboratori. Un cast considerato assai lontano dalle aspettative create dalla parola ‘vip’. E ora ...

Pubblicità

tabarro63 : RT @alberto_sanavia: #10luglio 1468, #Venezia: decreto del Senato con cui si trasforma anche l’isola detta della “Vigna Murata” in pubblico… - lucamoriconi : @PietroSalvatori @willy_signori Dopo l’Isola mai più niente dello stesso livello. Mai più nulla che mi abbia preso… - dpolopardise : RT @alberto_sanavia: #10luglio 1468, #Venezia: decreto del Senato con cui si trasforma anche l’isola detta della “Vigna Murata” in pubblico… - PatriziaBarsot2 : RT @udal64: @marilovesgr33n Era la proprietà di Nureyev comprata dal figlio di Massine. L'isola dei Russi la chiamavano a Positano (Giovann… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #10luglio 1468, #Venezia: decreto del Senato con cui si trasforma anche l’isola detta della “Vigna Murata” in pubblico… -