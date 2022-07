Empoli, il benvenuto al difensore De Winter – FOTO (Di domenica 10 luglio 2022) L’Empoli con un comunicato ha annunciato l’arrivo in prestito del difensore Koni De Winter dalla Juventus L’Empoli con un comunicato ha annunciato l’arrivo in prestito del difensore Koni De Winter dalla Juventus. ? ???? ?? ?????? ?? ????'??????difensore belga classe 2002, arriva a titolo temporaneo dalla @juventusfc pic.twitter.com/uLouxHFYsc— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) July 10, 2022 Il difensore belga ha firmato ieri il rinnovo con i bianconeri, prima di iniziare questa nuova avventura con gli azzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) L’con un comunicato ha annunciato l’arrivo in prestito delKoni Dedalla Juventus L’con un comunicato ha annunciato l’arrivo in prestito delKoni Dedalla Juventus. ? ???? ?? ?????? ?? ????'??????belga classe 2002, arriva a titolo temporaneo dalla @juventusfc pic.twitter.com/uLouxHFYsc—Fc Official (@Calcio) July 10, 2022 Ilbelga ha firmato ieri il rinnovo con i bianconeri, prima di iniziare questa nuova avventura con gli azzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

