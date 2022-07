Eleonora Oliva | dall’Hellas Verona al Napoli Femminile

(Di domenica 10 luglio 2022) Nata a Lavagna in Liguria l’8 agosto del 1998,è una nuova calciatrice del. Terzino destro di spinta e grinta,vestirà la maglia azzurra dopo aver indossato quella dell’Hellasnelle ultime due stagioni collezionando 25 presenze in Serie A (14 nella passata stagione). Cresciuta nel Genoa,si è poi affermata nel Cesena prima di approdare ae sbarcare adesso a. FOTO:, nuovo acquisto delLe prime parole adi“Sono molto felice di questo trasferimento, non appena mi è stato prospettato ho ...

Women, Eleonora Oliva è una nuova giocatrice del Napoli Il terzino, dopo aver salutato l'Hellas, approda tra le fila partenopee Dopo aver salutato il Verona, Eleonora Oliva ha comunicato la propria nuova squadra: l'ex terzino gialloblù da oggi è infatti un ...Il difensore si congeda dal club scaligero dopo due stagioni in riva all'Adige Eleonora Oliva saluta l'Hellas Verona Women: il terzino si è infatti congedata attraverso i social, ringraziando la socie ...