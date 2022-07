Eintracht Francoforte: Krösche parla del futuro di Kostic (Di domenica 10 luglio 2022) Markus Krösche, direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, ha parlato di tre giocatori in scadenza nel 2023, ovvero Filip Kostic,... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Markus, direttore tecnico dell', hato di tre giocatori in scadenza nel 2023, ovvero Filip,...

Pubblicità

sportli26181512 : Eintracht Francoforte: Krösche parla del futuro di Kostic: Markus Krösche, direttore tecnico dell'Eintracht Francof… - frapietrella : Quand’era alla Stella Rossa dormiva in auto con il padre prima degli allenamenti per evitare quei 300 chilometri a/… - ottovanz : RT @TorinoFC_1906: ?????Il programma delle amichevoli. Cinque test internazionali per i granata: si comincia il 15 luglio contro l'Eintracht… - pazzamentejuve : Il ds dell'Eintracht Francoforte a 'SportItalia': 'Per Kostic non abbiamo ricevuto nessuna offerta'. - espertheo : 'Giusy chi hai contattato?' (Crisci) 'Ho contattato Ben Manga (dubito si scriva così), direttore dell'Eintracht Fr… -