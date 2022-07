"Ecco dove potete trovare Guido Crosetto": L'Espresso oltre ogni limite (Di domenica 10 luglio 2022) Il gigante Guido Crosetto contro l'Espresso, capitolo due. Già, perché ieri, sabato 9 luglio, il fondatore di Fratelli d'Italia aveva annunciato azioni legali contro il quotidiano diretto da Lirio Abbate. Il tutto per essere stato tirato in ballo in un'inchiesta che vede al centro tal Luigi Buttiglione, definito dal settimanale vicino alla sinistra come l'uomo che tesse i fili tra il partito e gli ambienti dell'alta finanza. E, va da sé, il ritratto offerto dall'Espresso è tutt'altro che lusinghiero. Giorgia Meloni, leader di FdI, da par suo aveva subito smentito la vicenda con i toni più netti che si possano immaginare: "Chiedo al direttore Lirio Abbate di darmi il numero di Luigi Buttiglione, in modo che lo possa conoscere e contattare direttamente". Già, la Meloni ha detto di non sapere nemmeno chi sia, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Il gigantecontro l', capitolo due. Già, perché ieri, sabato 9 luglio, il fondatore di Fratelli d'Italia aveva annunciato azioni legali contro il quotidiano diretto da Lirio Abbate. Il tutto per essere stato tirato in ballo in un'inchiesta che vede al centro tal Luigi Buttiglione, definito dal settimanale vicino alla sinistra come l'uomo che tesse i fili tra il partito e gli ambienti dell'alta finanza. E, va da sé, il ritratto offerto dall'è tutt'altro che lusinghiero. Giorgia Meloni, leader di FdI, da par suo aveva subito smentito la vicenda con i toni più netti che si possano immaginare: "Chiedo al direttore Lirio Abbate di darmi il numero di Luigi Buttiglione, in modo che lo possa conoscere e contattare direttamente". Già, la Meloni ha detto di non sapere nemmeno chi sia, la ...

