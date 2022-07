Dybala-Napoli: Giuntoli smentisce, ma potrebbe succedere per un motivo (Di domenica 10 luglio 2022) Dal 1° luglio 2022 Paulo Dybala figura nella lista giocatori svincolati, dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus ed il mancato rinnovo. L’argentino è entrato da subito nel mirino di diverse società, soprattutto di Serie A, quali l’Inter, il Milan, la Roma. Per quanto riguarda il club di Aurelio De Laurentiis, secondo quanto detto dal ds Cristiano Giuntoli nella conferenza di ieri, su Dybala ci sono altre squadre e il Napoli non ci ha pensato. FOTO: Getty Images, Dybala Dunque ad oggi sul futuro di Dybala non ci sono certezze, perché l’unica offerta concreta ricevuta era arrivata dall’Inter (cinque milioni a stagione più bonus), con il quale però non si è trovato l’accordo. L’ex Juventus, quindi, è ancora sul mercato, considerando che le altre società si sono limitate ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 luglio 2022) Dal 1° luglio 2022 Paulofigura nella lista giocatori svincolati, dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus ed il mancato rinnovo. L’argentino è entrato da subito nel mirino di diverse società, soprattutto di Serie A, quali l’Inter, il Milan, la Roma. Per quanto riguarda il club di Aurelio De Laurentiis, secondo quanto detto dal ds Cristianonella conferenza di ieri, suci sono altre squadre e ilnon ci ha pensato. FOTO: Getty Images,Dunque ad oggi sul futuro dinon ci sono certezze, perché l’unica offerta concreta ricevuta era arrivata dall’Inter (cinque milioni a stagione più bonus), con il quale però non si è trovato l’accordo. L’ex Juventus, quindi, è ancora sul mercato, considerando che le altre società si sono limitate ...

