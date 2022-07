Dybala al Napoli? Edoardo De Laurentiis risponde così e scatena la reazione dei tifosi (Di domenica 10 luglio 2022) E’ sempre più incerto il futuro di Paulo Dybala. L’Inter ha bloccato la trattativa con l’argentino dopo l’arrivo di Lukaku, i nerazzurri sono ancora in corsa per la Joya ma anche altre squadre si sono inserite. E’ una vera e propria asta per l’attaccante: anche Milan, Roma e Napoli hanno chiesto informazioni. Giuntoli ha chiuso all’arrivo di Dybala, ma la risposta di Edoardo De Laurentiis ha infiammato i tifosi azzurri. “Chi lo sa, le vie del Signore sono infinite”, ha detto il figlio di Aurelio. Su Koulibaly: “arriva nei prossimi giorni, è stato impegnato con la nazionale. Gli abbiamo offerto sei milioni per cinque anni, meglio di questo non so dire soprattutto in un clima post-pandemia. Koulibaly è un uomo vero, per noi confermarlo come giocatore e dirigente è la cosa più importante ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 10 luglio 2022) E’ sempre più incerto il futuro di Paulo. L’Inter ha bloccato la trattativa con l’argentino dopo l’arrivo di Lukaku, i nerazzurri sono ancora in corsa per la Joya ma anche altre squadre si sono inserite. E’ una vera e propria asta per l’attaccante: anche Milan, Roma ehanno chiesto informazioni. Giuntoli ha chiuso all’arrivo di, ma la risposta diDeha infiammato iazzurri. “Chi lo sa, le vie del Signore sono infinite”, ha detto il figlio di Aurelio. Su Koulibaly: “arriva nei prossimi giorni, è stato impegnato con la nazionale. Gli abbiamo offerto sei milioni per cinque anni, meglio di questo non so dire soprattutto in un clima post-pandemia. Koulibaly è un uomo vero, per noi confermarlo come giocatore e dirigente è la cosa più importante ...

