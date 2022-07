Due casi in Ghana, paura per il virus Marburg: l’allerta dell’OMS | La mortalità è altissima (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo la pandemia di Covid-19 e l’attenzione piuttosto marcata sull’evoluzione del vaiolo delle scimmie, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aumentato il livello di allerta anche per un’altra malattia che preoccupa molto gli esperti. Si tratta del virus Marburg, che fa parte della stessa famiglia del virus Ebola e che scatena una febbre emorragica virale fortemente infettiva. I sospetti casi di virus Marburg (finora sono solo due, ndr) sono stati individuati in Ghana e sono in corso gli opportuni accertamenti, ma nel frattempo sia l’OMS che le autorità locali si stanno organizzando al meglio per fronteggiare un’eventuale epidemia. La positività per virus Marburg è emersa nell’analisi preliminare dei ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo la pandemia di Covid-19 e l’attenzione piuttosto marcata sull’evoluzione del vaiolo delle scimmie, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aumentato il livello di allerta anche per un’altra malattia che preoccupa molto gli esperti. Si tratta del, che fa parte della stessa famiglia delEbola e che scatena una febbre emorragica virale fortemente infettiva. I sospettidi(finora sono solo due, ndr) sono stati individuati ine sono in corso gli opportuni accertamenti, ma nel frattempo sia l’OMS che le autorità locali si stanno organizzando al meglio per fronteggiare un’eventuale epidemia. La positività perè emersa nell’analisi preliminare dei ...

