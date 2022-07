Drogati e derubati: la vacanza incubo ad Ibiza di Valverde e della fidanzata (Di domenica 10 luglio 2022) Una brutta vicenda fuori dal campo per Federico Valverde e la fidanzata Mina Bonino, i giorni di relax ad Ibiza si sono trasformati in un vero e proprio incubo. La conferma è arrivata anche dalle Storie Instagram della donna. Secondo i media spagnoli, il calciatore del Real Madrid e la compagna sarebbero stati Drogati e derubati di circa 10 mila euro in contanti, più due orologi preziosi e vari gioielli della donna. “Al nostro arrivo nella casa di Ibiza, il cuoco era già lì. Mi spiegò che c’era solo una chiave e che l’avrebbe portata con sé, in modo che la mattina dopo avrebbe potuto farci trovare la colazione senza disturbarci. Il punto è che il giorno dopo non riuscivo nemmeno ad alzarmi. Ho mandato un messaggio a Leslie – la ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 10 luglio 2022) Una brutta vicenda fuori dal campo per Federicoe laMina Bonino, i giorni di relax adsi sono trasformati in un vero e proprio. La conferma è arrivata anche dalle Storie Instagramdonna. Secondo i media spagnoli, il calciatore del Real Madrid e la compagna sarebbero statidi circa 10 mila euro in contanti, più due orologi preziosi e vari gioiellidonna. “Al nostro arrivo nella casa di, il cuoco era già lì. Mi spiegò che c’era solo una chiave e che l’avrebbe portata con sé, in modo che la mattina dopo avrebbe potuto farci trovare la colazione senza disturbarci. Il punto è che il giorno dopo non riuscivo nemmeno ad alzarmi. Ho mandato un messaggio a Leslie – la ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Paura per Valverde, il racconto della sua compagna: “Drogati e derubati in vacanza a Ibiza” - CalcioWeb : La vacanza di #Valverde e della fidanzata ad Ibiza si è trasformata in un incubo: drogati e derubati - Sport_Fair : La vacanza del calciatore #Valverde e della fidanzata si è trasformata in un incubo: drogati e derubati - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Paura per Valverde, il racconto della sua compagna: “Drogati e derubati in vacanza a Ibiza” - DUVAFerdinando : RT @fattoquotidiano: Paura per Valverde, il racconto della sua compagna: “Drogati e derubati in vacanza a Ibiza” -