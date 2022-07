(Di domenica 10 luglio 2022) L'Ucrainacondella. E' l'lanciata dalla Repubblica popolare di- come riporta la Tass - secondo cui le forze armate ucraine hanno condotto nelle ultime ...

Pubblicità

SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Dpr accusa: Kiev bombarda Donetsk con munizioni Nato. DIRETTA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dpr accusa, Kiev bombarda Donetsk con munizioni Nato - ubaloatiotu : Dpr accusa, Kiev bombarda Donetsk con munizioni Nato , più dettagli : - lucafideliox : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, Dpr accusa: Kiev bombarda Donetsk con munizioni Nato. DIRETTA - StefaniaFalone : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, Dpr accusa: Kiev bombarda Donetsk con munizioni Nato. DIRETTA -

Tiscali Notizie

L'Ucraina bombarda Donetsk con munizioni della Nato. E' l'lanciata dalla Repubblica popolare di Donetsk - come riporta la Tass - secondo cui le forze ...20 e le 4:40 ora di Mosca - secondo la...... che è un calibro standard della Nato: è l'lanciata dalla Repubblica popolare di Donetsk. Dal G20 di Bali il segretario di Stato Usa ha chiesto a Pechino di condannare l'aggressione russa in ... Dpr accusa, Kiev bombarda Donetsk con munizioni Nato La guerra in Ucraina: gli avvenimenti della giornata 4.40 L’Ucraina bombarda Donetsk con munizioni della Nato. È l’accusa lanciata dalla Repubblica ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Dpr accusa: Kiev bombarda Donetsk con munizioni Nato. DIRETTA ...