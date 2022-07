Domenica del Mare | l’abbraccio del Papa a tutti i marittimi | “Grazie per il vostro lavoro”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 luglio 2022) Città del Vaticano – “Ricordiamo, con stima e riconoscenza per il loro prezioso, come pure i cappellani e i volontari di “Stella Maris”. Affido alla Madonna iche si trovano bloccati in zone di guerra, perché possano tornare a casa”. Così, al termine dell’Angelus (leggi qui),Francesco “abbraccia” inel giorno in cui la Chiesa celebra ladel. (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di& Vaticano, clicca su questo link.ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...