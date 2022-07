Dolce e Gabbana a Siracusa, parata di vip in Sicilia per le sfilate di Alta Moda: da Sharon Stone a Helen Mirren e Mariah Carey, ecco chi c’è e i look – VIDEO (Di domenica 10 luglio 2022) Monica Bellucci con la figlia Deva Cassel, le attrici Sharon Stone, Heidi Klum, Emma Roberts, Drew Barrymore ed Helen Mirren, l’imprenditrice Kris Jenner, madre di Kim Kardashian. E poi ancora, la cantante Mariah Carey e Kitty Spencer, la modella, nipote di Lady Diana, e il regista premio Oscar Peppuccio Tornatore. parata di star in Sicilia per la tre giorni di sfilate di Dolce & Gabbana. Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno scelto infatti Siracusa per celebrare il decennale dell’Alta Moda del loro brand, rendendo ancora una volta omaggio alla loro terra, luogo del cuore e costante fonte di ispirazione. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Monica Bellucci con la figlia Deva Cassel, le attrici, Heidi Klum, Emma Roberts, Drew Barrymore ed, l’imprenditrice Kris Jenner, madre di Kim Kardashian. E poi ancora, la cantantee Kitty Spencer, la modella, nipote di Lady Diana, e il regista premio Oscar Peppuccio Tornatore.di star inper la tre giorni didi. Domenicoe Stefanohanno scelto infattiper celebrare il decennale dell’del loro brand, rendendo ancora una volta omaggio alla loro terra, luogo del cuore e costante fonte di ispirazione. Per ...

Pubblicità

tracklist : ELAS! Anitta e Mariah Carey no evento da Dolce & Gabbana ?? - tracklist : Anitta no evento da Dolce & Gabbana. - IlContiAndrea : Nella mia #Siracusa si sta svolgendo, in questo momento, in Piazza del Duomo la sfilata di Dolce & Gabbana. La vera… - filly265 : #jeru io sono della magnifica Siracusa, che ieri ha avuto l'onore di ospitare la sfilata d'alta moda di Dolce & Gab… - AnnaPaula______ : RT @tracklist: ELAS! Anitta e Mariah Carey no evento da Dolce & Gabbana ?? -