Doctor Who, lo showrunner anticipa: "Tante sorprese per l'addio a Jodie Whittaker" (Di domenica 10 luglio 2022) Doctor Who si prepara a salutare il tredicesimo Dottore di Jodie Whittaker, e secondo lo showrunner lo farà regalandoci Tante sorprese. Si sta per avvicinare uno dei momenti più tristi di Doctor Who, l'addio al Dottore di turno. E mentre ciò vuol dire anche dare il benvenuto a un nuovo Dottore, prima dovremo salutare Jodie Whittaker a.k.a. Tredici. Ma lo showrunner della serie, Russell T. Davies, promette: sarà un grande spettacolo ricco di sorprese. Ancora qualche mese e i fan di Doctor Who assisteranno a una nuova rigenerazione del protagonista della loro serie preferita, e sarà l'attore di Sex Education Ncuti Gatwa a prestargli il volto. Ma per un Dottore che arriva ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 luglio 2022)Who si prepara a salutare il tredicesimo Dottore di, e secondo lolo farà regalandoci. Si sta per avvicinare uno dei momenti più tristi diWho, l'al Dottore di turno. E mentre ciò vuol dire anche dare il benvenuto a un nuovo Dottore, prima dovremo salutarea.k.a. Tredici. Ma lodella serie, Russell T. Davies, promette: sarà un grande spettacolo ricco di. Ancora qualche mese e i fan diWho assisteranno a una nuova rigenerazione del protagonista della loro serie preferita, e sarà l'attore di Sex Education Ncuti Gatwa a prestargli il volto. Ma per un Dottore che arriva ...

Pubblicità

just_a_hobbit : spoiler senza spoiler della S6 di doctor who . . . . . . . . . . . . . . . . . non sapevo che pond significasse sta… - just_a_hobbit : sto morendo d'ansia, ho paura che moot mi odi e non riesco a fare nulla, quindi provo a guardare doctor who - timeystrvnge : buon pomeriggio sono ufficialmente in pari con doctor who - alltheCoolThin2 : La tazza del Doctor Who, a forma di Tardis - clvffrd : NOOOOOOO MA IO NON ME NE ERO MAI ACCORTA CHE PETER CAPALDI ERA NELLA QUARTA STAGIONE DU DOCTOR WHO ODDIO -