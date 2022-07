Djokovic-Kyrgios | finale Wimbledon 2022 | orario | pronostico e diretta tv

(Di domenica 10 luglio 2022) I primi due Slam di questo anno di tennis li ha vinti l’infinito Rafa Nadal che, in questo torneo, si è dovuto arrendere in semiper un infortunio agli addominali. Toccherà, quindi, al duo formato da Novake Nickgiocarsi l’alloro della superficie in erba più importante ed elegante del mondo tennistico. Il serbo è il campione in carica della manifestazione avendo trionfato lo scorso anno nell’ultimo atto contro Matteo Berrettini. L’australiano, invece, potrebbe cogliere l’occasione della sua vita: finalmente è giunto all’ultimo atto died oggi potrebbe consacrarsi. Ecco le ultime dal matchcon il, l’e latv ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : FINALE NUMERO ?? Un primo set giocato con sufficienza, poi un assolo magistrale: Novak Djokovic batte Cameron Norrie… - David_c05 : Wimbledon 2022 – Come vedere la finale Djokovic vs Kyrgios - repubblica : Wimbledon, bad boy contro: la finale Djokovic - Kyrgios è la meno amata dai puristi inglesi [dal nostro corrisponde… - SportRepubblica : Wimbledon, bad boy contro: la finale Djokovic - Kyrgios è la meno amata dai puristi inglesi - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ?????? Wimbledon, finale maschile 15h00 Djokovic ????- ???? Kyrgios -

Tabelloni In attesa di scoprire il nome del vincitore della la 135ª edizione dei Championships - la finale vedrà scendere in campo Novake Nick- il Tour ATP è pronto a ospitare il torneo di Bastad. L'evento svedese si disputerà sulla terra battuta e vedrà alcuni dei migliori giocatori del circuito sfidarsi per il ...SEGUI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi (domenica 10 luglio) . I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata ...Il match Djokovic-Kyrgios, valido come grande finale di Wimbledon 2022, si gioca oggi, domenica 10 luglio, alle 15 sul campo centrale del torneo londinese. Dopo ...Il tennista serbo affronta l'australiano nella finale del torneo di Wimbledon. Tutte le informazioni su dove vedere Djokovic-Kyrgios in tv e streaming.