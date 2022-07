“Disgraziata!” Guendalina Tavassi | il gesto fa infuriare Carmen Di Pietro | cosa è successo

(Di domenica 10 luglio 2022), ilversoDi. Nulla di preoccupante per chi sta già balzando giù dalla sedia ma quello che èha tutta l’aria di una divertente sitcom accaduta tra gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, che hanno deciso di trascorrede del tempo e qualche giorno di vacanza insieme al mare., ilversoDiarriva in modo del tutto inaspettato. Ex naufraghe in vacanza in compagnia di Alessandro e Carmelina Iannoni e Federico Perna. Una serata piacevole quandonon ha ben pensato di cogliere di sorpresa l’amica., il ...

Pubblicità

361_magazine : Lo scherzo di Guendalina Tavassi a Carmen Di Pietro -

...Un simpatico momento cheTavassi ha trasformato in 'indimenticabile' per Carmen Di Pietro, come Buttandola in piscina!! Carmen, una volta tornata a galla ha urlato divertita: '!......'Non lo riconosco! Non è il mio Alessandro quello! È tutta colpa di(Tavassi), quella. Non hai l'approvazione della mamma, eri uscito per un'altra situazione.' Era solo uno ...Con Guendalina Tavassi e Carmen di Pietro le risate sono garantite: le ex naufraghe hanno dato vita ad un vero e proprio sketch in piscina ...Le due ex naufraghe si riabbracciano tra uno scherzo e l'altro: Guendalina Tavassi e Carmen di Pietro regine sui social ...