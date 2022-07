Dimaro giorno 2: Anguissa ritorna con il broncio, ci sono pure Ounas e Lobotka (Di domenica 10 luglio 2022) Secondo giorno di allenamenti a Dimaro per gli uomini di Luciano Spalletti che comincia a recuperare giocatori. Nella lista dei convocati del tecnico del Napoli, c’erano infatti calciatori che non si sono ancora uniti al gruppo. In serata arrivano nel ritiro in Val di Sole Anguissa, Lobotka, Ounas e Rrahmani, i primi di quei giocatori che hanno goduto di qualche giorno in più di ferie perché impegnati con le rispettive nazionali. Nei prossimi giorni rientrerà anche Koulibaly che incontrerà De Laurentiis, per discutere del rinnovo di contratto. Incontro fondamentale e decisivo per il calciomercato del Napoli. Anguissa rientra a Dimaro con il broncio. La questione del bonus promesso e non pagato dal Napoli è ancora sullo ... Leggi su napolipiu (Di domenica 10 luglio 2022) Secondodi allenamenti aper gli uomini di Luciano Spalletti che comincia a recuperare giocatori. Nella lista dei convocati del tecnico del Napoli, c’erano infatti calciatori che non siancora uniti al gruppo. In serata arrivano nel ritiro in Val di Solee Rrahmani, i primi di quei giocatori che hanno goduto di qualchein più di ferie perché impegnati con le rispettive nazionali. Nei prossimi giorni rientrerà anche Koulibaly che incontrerà De Laurentiis, per discutere del rinnovo di contratto. Incontro fondamentale e decisivo per il calciomercato del Napoli.rientra acon il. La questione del bonus promesso e non pagato dal Napoli è ancora sullo ...

